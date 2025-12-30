Spintoni durante i volantinaggi e scontri in manifestazione: sei minorenni ai domiciliari a Torino

TORINO – Sei minorenni sono stati messi ai domiciliari perchè accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Le misure cautelari si riferiscono a due episodi: il primo è il volantinaggio di Gioventù Nazionale davanti al liceo Einstein, avvenuto ad ottobre, in cui alcuni coinvolti avrebbero ferito gli agenti, secondo la questura.

Il secondo risale al 14 novembre, durante il corteo promosso per il ‘No Meloni Day’. Alla fine della manifestazione alcuni attivisti avevano tentato di entrare nella sede della Città Metropolitana di Torino attraverso una porta carraia che conduce al garage dell’edificio e i poliziotti sono stati aggrediti con calci, colpi di aste di bandiera e un estintore, il cui gas è stato spruzzato contro le forze dell’ordine.

Ci sono state anche alcune perquisizioni domiciliari, a casa dei sei indagati, sulla base degli episodi di cronaca avvenuti in diverse manifestazioni. Tra queste figurano l’occupazione dei binari della stazione di Porta Nuova, avvenuta il 22 settembre scorso durante una manifestazione Pro Palestina, l’occupazione dei binari alla stazione di Porta Susa del 24 settembre, e l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa del 28 novembre.

