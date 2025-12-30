Controlli durante la vendemmia nell’albese: 12 multe, diversi lavoratori assunti senza tutele

CUNEO – 10 lavoratori assunti in nero e 12 multe: questo il bilancio dei controlli dei carabinieri di Alba durante la vendemmia 2025, effettuati per contrastare il lavoro nero e il caporalato.

Le verifiche si sono concentrate nelle aree rurali e presso le aziende vitivinicole del territorio. In collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cuneo sono stati svolti 10 servizi congiunti e 31 autonomi. I controlli hanno interessato 41 aziende agricole, con l’identificazione di 326 lavoratori e il controllo di 24 veicoli.

Sono stati individuati 10 lavoratori irregolari e contestate 12 sanzioni amministrative. L’operazione rientra nel piano provinciale per la tutela dei lavoratori e il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità del lavoro.

