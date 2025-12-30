Le Final Eight 2026 di basket femminile si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona

AlessandriaSport
TORTONA – La Final Eight 2026 di basket femminile che assegnano la Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona. L’evento è organizzato da Lega Basket Femminile in collaborazione con la FIP e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Comune di Tortona, Comune di Castelnuovo Scrivia, Camera di Commercio Alessandria-Asti, Alexala. In campo ci saranno anche le tortonesi del BCC Derthona e le torinesi della Pallacanestro Torino.
Sia per la Coppa Italia di Serie A1 femminile che per quella di Serie A2 femminile, la Final Eight è un torneo a eliminazione diretta composto da quarti di finale, semifinali e finale. Quarti di finale e semifinali si disputano nel Training Center. La finale nella Nova Arena.
La Final Eight 2026 di Coppa Italia femminile sono interamente trasmesse in diretta streaming in chiaro su Flima tv. La finale di Serie A1 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre e in streaming su RaiPlay.
Final Eight femminili 2026: il programma della Serie A1
Domenica 4 gennaio – Quarti di finale
14:00 – Famila Schio – Panthers Roseto
16:15 – GEAS Sesto San Giovanni – Dinamo Women Sassari
18:30 – Magnolia Campobasso – BCC Derthona
20:45 – Reyer Venezia – PF Broni
Lunedì 5 gennaio – Semifinali
18:30 – vincente Schio-Roseto – vincente Sesto-Sassari
20:45 – vincente Campobasso-Derthona – vincente Venezia-Broni
Martedì 6 gennaio – Finale
20:45 – vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale
Final Eight 2026: il programma della Serie A2
Sabato 3 gennaio – Quarti di finale
14:00 – Basket Costa Masnaga – BC Bolzano
16:15 – Sanga Milano – PF Umbertide
18:30 – Thunder Matelica – Galli San Giovanni Valdarno
20:45 – Alpo Basket Villafranca di Verona – Pallacanestro Torino
Lunedì 5 gennaio – Semifinali
14:00 – vincente Costa Masnaga-Bolzano – vincente Matelica-San Giovanni Valdarno
16:15 – vincente Milano-Umbertide – vincente Alpo-Torino
Martedì 6 gennaio – Finale
18:00 – vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale
