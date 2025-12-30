Le Final Eight 2026 di basket femminile si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona

TORTONA – La Final Eight 2026 di basket femminile che assegnano la Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona. L’evento è organizzato da Lega Basket Femminile in collaborazione con la FIP e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Alessandria, Comune di Tortona, Comune di Castelnuovo Scrivia, Camera di Commercio Alessandria-Asti, Alexala. In campo ci saranno anche le tortonesi del BCC Derthona e le torinesi della Pallacanestro Torino.

Sia per la Coppa Italia di Serie A1 femminile che per quella di Serie A2 femminile, la Final Eight è un torneo a eliminazione diretta composto da quarti di finale, semifinali e finale. Quarti di finale e semifinali si disputano nel Training Center. La finale nella Nova Arena.

La Final Eight 2026 di Coppa Italia femminile sono interamente trasmesse in diretta streaming in chiaro su Flima tv. La finale di Serie A1 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport sul canale 58 del digitale terrestre e in streaming su RaiPlay.

Final Eight femminili 2026: il programma della Serie A1

Domenica 4 gennaio – Quarti di finale

14:00 – Famila Schio – Panthers Roseto

16:15 – GEAS Sesto San Giovanni – Dinamo Women Sassari

18:30 – Magnolia Campobasso – BCC Derthona

20:45 – Reyer Venezia – PF Broni

Lunedì 5 gennaio – Semifinali

18:30 – vincente Schio-Roseto – vincente Sesto-Sassari

20:45 – vincente Campobasso-Derthona – vincente Venezia-Broni

Martedì 6 gennaio – Finale

20:45 – vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale

Final Eight 2026: il programma della Serie A2

Sabato 3 gennaio – Quarti di finale

14:00 – Basket Costa Masnaga – BC Bolzano

16:15 – Sanga Milano – PF Umbertide

18:30 – Thunder Matelica – Galli San Giovanni Valdarno

20:45 – Alpo Basket Villafranca di Verona – Pallacanestro Torino

Lunedì 5 gennaio – Semifinali

14:00 – vincente Costa Masnaga-Bolzano – vincente Matelica-San Giovanni Valdarno

16:15 – vincente Milano-Umbertide – vincente Alpo-Torino

Martedì 6 gennaio – Finale

18:00 – vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese