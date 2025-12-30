Seguici su

Si blocca la funivia Monte Moro, sopra Macugnaga (Vco): ci sono feriti e un centinaio di persone bloccate a 3 mila metri

La cabina non ha frenato, ha urtato un muro e chi era all’interno ha riportato ferite lievi

TORINO – Una cabina della funivia della stazione di Monte Moro a Macugnaga, nel Vco, ha urtato contro un muro e due persone sono rimaste ferite. É successo oggi intorno alle 11,25. Per consentire il soccorso dei feriti la funivia è stata bloccata e circa 94 turisti, più cinque lavoratori, sono rimasti bloccati a 3 mila metri di altitudine.

La funivia parte dalla frazione Staffa e comprende due tratte: Staffa-Alpe Bill e Alpe Bill-Passo del Moro, permettendo di raggiungere i 2.850 metri di altitudine del Passo del Moro. É molto frequentata perchè concede una vista panoramica sul Monte Rosa.

