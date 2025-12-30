Sgombero di Askatasuna a Torino, due proponenti del patto stretto con il Comune chiedono l'”accesso agli atti”

TORINO – È battaglia legale a Torino dopo lo sgombero di Askatasuna. Due cittadini che hanno fatto parte del comitato dei proponenti del “patto” stretto con il Comune, hanno chiesto a Palazzo Civico, alla Questura e alla Prefettura il cosiddetto “accesso agli atti” che hanno preceduto l’operazione del 18 dicembre delle Forze dell’ordine.

In base alle norme, la pubblica amministrazione ha tempo 30 giorni per accettare o respingere la richiesta; nel secondo caso è possibile rivolgersi al Tar. I due proponenti sono assistiti dall’avvocato Valentina Colletta.

L’obiettivo della richiesta di accesso agli atti è di ricostruire i tempi e le modalità dello sgombero, comprese le comunicazioni che hanno riguardato Questura, Comune e i due istituti scolastici della zona che la mattina del 18 dicembre hanno chiuso per ragioni di sicurezza pubblica. I proponenti intendono verificare «limiti e legittimità» dell’intervento della Polizia per «fare valere, eventualmente, la tutela delle prerogative e dei diritti» del Patto di collaborazione. L’accordo tra Askatasuna e il Comune di Torino era stato stretto nel marzo 2024 e rinnovato dall’amministrazione nel marzo di quest’anno, quando i contraenti si sono impegnati per la cogestione di una parte del piano terra e dell’area esterna della palazzina di corso Regina Margherita, dove l’immobile era situato.

Ieri, intanto, si è svolta la marcia di protesta nel quartiere Vanchiglia contro la militarizzazione della zona.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese