“Con-tatto in museo”: visite al buio a Cuneo per un’esperienza sensoriale unica

CUNEO – Venerdì 9, 16 e 23 gennaio, tre musei di Cuneo aprono le porte a un’esperienza culturale e sensoriale unica nel suo genere. Il Museo Diocesano, il Museo Casa Galimberti e il Museo Civico ospiteranno infatti le visite al buio di “Con-tatto in museo”, appuntamento inserito nel progetto “Musei all in – Tutti nei musei di tutti”. Gli incontri si svolgeranno rispettivamente alle ore 18, 19 e 20, con un massimo di 8 partecipanti per ogni evento. La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione su Eventbrite è obbligatoria.

L’iniziativa è organizzata da Noau, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi di Cuneo, e finanziata dalla Fondazione CRC attraverso il bando “Impegnati nei diritti”. I partecipanti saranno bendati e guidati dai volontari ciechi e dal personale dei musei, per esplorare spazi, oggetti e storie affidandosi agli altri sensi: tatto, udito, olfatto e immaginazione. Al termine dell’esperienza sarà possibile contribuire con un’offerta libera, destinata alle attività delle sezioni di Cuneo di UICI e UNIVoC.

Il progetto, oltre a promuovere l’accessibilità universale ai musei, mira a sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà di chi vive senza la vista e a far apprezzare il patrimonio culturale in modo diverso. Nei mesi precedenti, esperienze analoghe erano state organizzate per bambini con disabilità o fragilità cognitive, in collaborazione con il Tree Polo Pediatrico, e per persone sorde in collaborazione con la sezione cuneese dell’ENS e il CGSI.

