Una valanga travolge due scialpinisti a Bellino: salvati e portati in ospedale

BELLINO – Nella mattinata di oggi due scialpinisti sono rimasti coinvolti nel distacco di una valanga sul monte Faraut, nel territorio comunale di Bellino in provincia di Cuneo, cima spartiacque tra la valle Varaita e la valle Maira.

L’allarme, come riportato da Rai Nwes, lanciato alle 11.45 da una persona che non si trovava sul posto che è riuscito a comunicare poche informazioni prima che la linea cadesse. In seguito è stato lanciato un secondo allarme tramite servizio satellitare Apple con coordinate precise e informazioni supplementari che parlavano di due persone travolte estratte in autosoccorso. Una terza chiamata, arrivata via radio da una guida alpina e tecnico del Soccorso Alpino che si trovava in zona in attività personale e si è portata sul posto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale e l’elicottero decollato da Torino; allertati anche il Soccorso alpino e l’elicottero del 118.

Secondo quanto si apprende, uno di loro, un 28enne residente nel Saluzzese, è stato trasferito all’ospedale Santa Croce di Cuneo con un principio di ipotermia; illeso il compagno di gita, anche lui portato per accertamenti in ospedale.

Le operazioni di accertamento della presenza di altri alpinisti sono state effettuate anche con l’ausilio del sistema “Recco”, dispositivo tecnologico che consente la localizzazione di persone disperse sotto la neve attraverso riflettori passivi integrati nell’abbigliamento tecnico.

