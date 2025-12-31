BiellaCronaca
È irregolare in Italia, si presenta in questura a Biella e chiede di essere rimpatriato
L’uomo è stato imbarcato su un volo
BIELLA – Un uomo di 37 anni, di origine albanese, si è presentato in questura a Biella ha detto di essere senza documenti e senza lavoro e ha chiesto di essere rimpatriato.
L’uomo, infatti, era irregolare in Italia e a suo carico pendeva dal 2022 un provvedimento di espulsione spiccato dalla prefettura cittadina che non era stato eseguito: l’uomo era riuscito a rendersi irreperibile.
Il 37enne è stato portato all’aeroporto Torino Caselle e imbarcato su un volo per l’Albania.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, tra gli indagati c’è anche la giornalista torinese Angela Lano
Cronaca2 giorni fa
Un centinaio di persone in corteo ad Askatasuna: ridateci il quartiere
Asti2 giorni fa
Inaugurata (finalmente) l’autostrada Asti-Cuneo, Cirio: “Una giornata storica”
Cronaca3 giorni fa
Treno investe una persona vicino a Firenze, ritardi anche sui treni diretti a Torino
Asti2 giorni fa
La giunta regionale seduta sull’autostrada Asti-Cuneo che finisce nel vuoto, la foto inedita del 2019
Biella2 secondi fa
È irregolare in Italia, si presenta in questura a Biella e chiede di essere rimpatriato
Cittadini47 minuti fa
Incidente alla funivia di Macugnaga, interviene la Fit Cisl Piemonte: “Incontro urgente con il Comune”
Cronaca1 ora fa