È irregolare in Italia, si presenta in questura a Biella e chiede di essere rimpatriato

L’uomo è stato imbarcato su un volo

BIELLA – Un uomo di 37 anni, di origine albanese, si è presentato in questura a Biella ha detto di essere senza documenti e senza lavoro e ha chiesto di essere rimpatriato.

L’uomo, infatti, era irregolare in Italia e a suo carico pendeva dal 2022 un provvedimento di espulsione spiccato dalla prefettura cittadina che non era stato eseguito: l’uomo era riuscito a rendersi irreperibile.

Il 37enne è stato portato all’aeroporto Torino Caselle e imbarcato su un volo per l’Albania.

