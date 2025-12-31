Incidente alla funivia di Macugnaga, interviene la Fit Cisl Piemonte: “Incontro urgente con il Comune”

MACUGNAGA – Sono state completate, con successo, nel pomeriggio di ieri le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti che sono rimasti bloccati nelle cabine e nei pressi della funivia del monte Moro, a Macugnaga, dopo l’incidente di ieri mattina; una decina le persone rimaste ferite.

Su quanto accaduto la FIT CISL Piemonte ha espresso profondo sgomento e in una nota, che riportiamo integralmente, dichiara:

In primo luogo, la FIT CISL Piemonte rivolge un augurio di pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite, auspicando non solo un rapido recupero fisico, ma anche il superamento delle conseguenze psicologiche che un evento di questo tipo inevitabilmente comporta, soprattutto per chi si è trovato bloccato in quota in condizioni di forte stress.

Un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino, al personale sanitario del 118 e a tutte le forze impegnate nelle operazioni di emergenza, che hanno operato con professionalità, tempestività e grande impegno, garantendo la messa in sicurezza di tutti i passeggeri.

La FIT CISL Piemonte esprime inoltre piena solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Macugnaga Trasporti e Servizi (MTS), coinvolti loro malgrado in un episodio che li colpisce sia sul piano professionale sia umano. In momenti come questi è fondamentale evitare giudizi affrettati e tutelare chi ogni giorno opera per garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio.

Ritenendo prioritario fare piena chiarezza sulle cause dell’accaduto e rafforzare ogni misura a tutela della sicurezza di utenti e addetti, la FIT CISL Piemonte si aspetta una convocazione da parte del Sindaco di Macugnaga, in qualità di proprietario dell’impianto, e del legale rappresentante della Macugnaga Trasporti e Servizi che gestisce gli impianti di risalita sciistici e le funivie del comprensorio locale per un confronto diretto sullo stato della funivia, sulle procedure di sicurezza e sulle prospettive future del servizio.

La sicurezza nel trasporto a fune deve rimanere un valore non negoziabile: come organizzazione sindacale continueremo a vigilare e a fare la nostra parte affinché episodi di questo genere non si ripetano.