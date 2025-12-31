Seguici su

Oulx: ritrovato morto il turista disperso dopo essere uscito per una passeggiata

L’uomo potrebbe aver avuto un incidente o essere stato colto da malore

OULX – Tragico epilogo per le ricerche del turista francese di 52 anni del quale si erano perse le tracce: è stato ritrovato il suo corpo senza vita. In fase di accertamento le cause del decesso.

l’uomo, podista esperto, si trovava nella frazione Beaulard di Oulx. Qui è uscito nel primo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, per fare una passeggiata. Ma il 52enne non ha più fatto ritorno a casa: a dare l’allarme è stata la moglie.

L’uomo potrebbe aver avuto un incidente o essere stato colto da malore.

