Seguici su

CronacaTorino

Oulx: esce per fare una passeggiata e non fa ritorno, disperso un turista di 52 anni

L’uomo è disperso da ieri sera

Pubblicato

3 secondi fa

il

OULX – Sono ancora in corso le ricerche del turista di 52 anni del quale si sono perse le tracce ieri.

Per approfondire:

Secondo quanto si apprende, l’uomo, podista esperto, si trovava nella frazione Beaulard di Oulx. Qui è uscito nel primo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, per fare una passeggiata. Ma il 52enne non ha più fatto ritorno a casa: a dare l’allarme è stata la moglie.

L’uomo potrebbe aver avuto un incidente o essere stato colto da malore. Il suo segnale telefonico è stato perso dalle ore 5 di oggi e non c’è modo di mettersi in contatto con lui.

Partite subito le operazioni di ricerca che vedono impegnati i vigili del fuoco con il nucleo Sapr, i carabinieri di Susa con l’elicottero Drago oltre che il personale sanitario e la protezione civile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *