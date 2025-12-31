Oulx: esce per fare una passeggiata e non fa ritorno, disperso un turista di 52 anni

OULX – Sono ancora in corso le ricerche del turista di 52 anni del quale si sono perse le tracce ieri.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, podista esperto, si trovava nella frazione Beaulard di Oulx. Qui è uscito nel primo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, per fare una passeggiata. Ma il 52enne non ha più fatto ritorno a casa: a dare l’allarme è stata la moglie.

L’uomo potrebbe aver avuto un incidente o essere stato colto da malore. Il suo segnale telefonico è stato perso dalle ore 5 di oggi e non c’è modo di mettersi in contatto con lui.

Partite subito le operazioni di ricerca che vedono impegnati i vigili del fuoco con il nucleo Sapr, i carabinieri di Susa con l’elicottero Drago oltre che il personale sanitario e la protezione civile.

