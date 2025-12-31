Ubriaco a Settimo investe con l’auto ragazzo di 16 anni e il suo cane, l’animale è morto

SETTIMO TORINESE – Nella notte di sabato 27 dicembre 2025 a Settimo Torinese, un ragazzo di 16 anni è stato investito dall’autista di un’auto mentre stava camminando in via Einaudi insieme al suo cane, a breve distanza dalla propria abitazione. L’animale è morto sul colpo, mentre il giovane è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Dopo gli accertamenti medici, il sedicenne è stato dimesso con una prognosi di tre settimane.

Alla guida della Fiat Punto c’era un uomo sulla cinquantina, residente anch’egli a Settimo Torinese. Il conducente si è fermato immediatamente dopo l’impatto. I carabinieri della tenenza cittadina, giunti sul luogo dell’incidente per i rilievi, lo hanno sottoposto all’alcoltest, che è risultato positivo.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. I militari dell’Arma hanno inoltre provveduto al ritiro della patente di guida, la cui durata della sospensione sarà stabilita dalla prefettura, e al sequestro del veicolo coinvolto nell’incidente.

