Torino
2.242 nati nel 2025 negli ospedali Maria Vittoria e Martini di Torino
Rispetto al 2024 i numeri sono aumentati
TORINO – Tempo di bilanci per la demografia piemontese. Secondo i dati forniti dall’Asl Città di Torino, nel 2025 sono nati 1.168 bambini all’Ospedale Maria Vittoria e 1.074 all’Ospedale Martini.
Rispetto al 2024 le nascite sono aumentate, infatti si è passati da un totale di 2.226 ad un totale di 2.242. Nel 2025 in Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maria Vittoria sono stati ricoverati 183 neonati, di cui 85 provenienti da altri ospedali.
Per quanto riguarda il 2026, alle 11 di oggi è nata una bimba che si chiama Viola.
