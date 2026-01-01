E’ Samuele il primo nato all’ospedale Sant’Anna di Torino nel 2026

TORINO – Torino dà il benvenuto ai suoi nuovi piccoli cittadini: all’ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna, l’ultimo nato del 2025 e il primo del 2026 hanno festeggiato il cambio d’anno.

L’ultimo arrivato del 2025 si chiama Pietro, nato il 31 dicembre alle 17:51. Il piccolo pesa 2.410 grammi ed è il primo figlio della coppia. La nascita è avvenuta con taglio cesareo, mentre la mamma è italiana.

Si sono dovute attendere le 08:38 del 1 gennaio per salutare Samuele, anche lui maschio e primo figlio della coppia, primo nato del 2026. Samuele pesa 2.920 grammi ed è nato da parto spontaneo. La mamma, italiana, ha scelto la peridurale e ha subito avviato l’allattamento al seno, garantendo il contatto pelle-pelle raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I numeri del Sant’Anna nel 2025

Il Sant’Anna di Torino si conferma un punto di riferimento nazionale per le nascite. Nel 2025 l’ospedale ha registrato 5.440 nascite su 5.300 parti, con un tasso di tagli cesarei stabile al 30%. Quasi il 90% dei neonati da parto vaginale ha potuto beneficiare del contatto pelle-pelle immediato con la madre, un gesto che favorisce l’allattamento e il legame madre-bambino.

Un leggero calo rispetto al 2024, quando i parti erano stati 5.450 per 5.613 nascite, ma sempre numeri che confermano il Sant’Anna tra le strutture ostetriche più attive d’Italia.

