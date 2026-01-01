Dopo i botti di Capodanno scendono in strada e trovano le ruote bucate: sospetto atto vandalico a Melezet, dove alcuni giorni fa era stata rubata la statua di Gesù

TORINO – A Melezet, una piccola frazione vicino a Bardonecchia, nel torinese, alcuni proprietari di auto hanno notato i loro pneumatici forati tra la notte di ieri e la mattina di oggi, 1 gennaio. Secondo le prime informazioni l’allarme sarebbe partito poco prima del conto alla rovescia di Capodanno e a catena si sono scoperti veicoli danneggiati in tutta la zona nelle ore successive. Alcuni cittadini hanno chiamato la polizia, che è giunta sul posto e ha notato che effettivamente le ruote erano state tagliate. Non è chiaro quanti proprietari abbiano sporto denuncia.

La frazione di Melezet era già stata protagonista di un fatto di cronaca. Il 29 dicembre infatti il Comune aveva segnalato che nella notte la statua di Gesù Bambino del presepe cittadino era stata rubata e altre erano state buttate nell’acqua delle fontane.



