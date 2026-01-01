Seguici su

Valanga sul monte Faraut, nel cuneese: due alpinisti coinvolti e portati in salvo

Un 28enne ricoverato in ipotermia

CUNEO – Una valanga si è staccata ieri mattina sul monte Faraut, nel comune di Bellino, tra la valle Varaita e la valle Maira; due scialpinisti sono stati coinvolti nel distacco. Un uomo di 28 anni, saluzzese, è stato ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo per un principio di ipotermia.
Il compagno è rimasto illeso ed è stato portato in ospedale per controlli.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Soccorso alpino ed elicotteri del 118 e di Torino.

