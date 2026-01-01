CronacaCuneo
Valanga sul monte Faraut, nel cuneese: due alpinisti coinvolti e portati in salvo
Un 28enne ricoverato in ipotermia
CUNEO – Una valanga si è staccata ieri mattina sul monte Faraut, nel comune di Bellino, tra la valle Varaita e la valle Maira; due scialpinisti sono stati coinvolti nel distacco. Un uomo di 28 anni, saluzzese, è stato ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo per un principio di ipotermia.
Il compagno è rimasto illeso ed è stato portato in ospedale per controlli.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Soccorso alpino ed elicotteri del 118 e di Torino.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Società2 giorni fa
La giornalista Angela Lano si scaglia contro le accuse: «Il Sistema-Italia ha tirato fuori la collaudata accusa di “terrorismo” contro chi non si allinea»
Cronaca3 giorni fa
Un centinaio di persone in corteo ad Askatasuna: ridateci il quartiere
Cronaca2 giorni fa
Concluse le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti bloccati sulla funivia di Macugnaga
Cronaca23 ore fa
Ubriaco a Settimo investe con l’auto ragazzo di 16 anni e il suo cane, l’animale è morto
Cronaca2 giorni fa
Sgombero di Askatasuna a Torino, due proponenti del patto stretto con il Comune chiedono l’accesso agli atti
Cronaca2 secondi fa
Valanga sul monte Faraut, nel cuneese: due alpinisti coinvolti e portati in salvo
Cronaca37 minuti fa
Tragedia di Crans Montana, la Regione Piemonte: “attivato il nostro sistema sanitario, con posti letto per ricoverare i pazienti”
Cronaca1 ora fa