Valanga sul monte Faraut, nel cuneese: due alpinisti coinvolti e portati in salvo

CUNEO – Una valanga si è staccata ieri mattina sul monte Faraut, nel comune di Bellino, tra la valle Varaita e la valle Maira; due scialpinisti sono stati coinvolti nel distacco. Un uomo di 28 anni, saluzzese, è stato ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo per un principio di ipotermia.

Il compagno è rimasto illeso ed è stato portato in ospedale per controlli.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Soccorso alpino ed elicotteri del 118 e di Torino.

