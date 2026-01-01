Prato Nevoso saluta il 2025 con un Capodanno da record tra neve, luci e grandi eventi

PRATO NEVOSO – Un Capodanno all’insegna dell’emozione, della condivisione e dello spettacolo: Prato Nevoso ha accolto il 2026 con un veglione che ha richiamato migliaia di persone, confermando la stazione sciistica come una delle mete più apprezzate delle Alpi. Complice un innevamento eccezionale – il più abbondante d’Europa in termini di centimetri al suolo – e un panorama mozzafiato, la notte di San Silvestro si è trasformata in un’esperienza suggestiva e partecipata.

Il programma della serata è iniziato già nel tardo pomeriggio, alle 18, con uno degli appuntamenti più attesi: la tradizionale fiaccolata in Conca. I maestri delle scuole di sci di Prato Nevoso e del Mondolé Ski Team hanno disegnato una lunga scia luminosa lungo la pista 1, illuminando la montagna con le fiaccole e regalando al pubblico uno spettacolo di grande impatto visivo. A rendere il momento ancora più coinvolgente hanno contribuito l’accompagnamento musicale, i fuochi artificiali e l’entusiasmo degli spettatori, che hanno affollato la conca per assistere all’evento.

Dopo la fiaccolata, spazio allo sport: sci e snowboard in notturna hanno animato le piste fino alle 23, permettendo agli appassionati di scendere su tracciati perfettamente preparati e su una neve di qualità eccellente, valorizzata dalle recenti e generose precipitazioni.

I fuochi a mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte, gli occhi di tutti si sono rivolti al cielo. Uno spettacolo pirotecnico totalmente inedito ha illuminato Prato Nevoso con una coreografia di luci e colori mai vista prima, capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico presente, suggellando in modo spettacolare il passaggio al nuovo anno.

A completare l’atmosfera di festa, i veglioni organizzati nelle baite e nei locali della stazione, tutti sold out, che hanno animato la notte con musica, convivialità e voglia di brindare insieme all’inizio del 2026.

Il Capodanno rappresenta anche l’inizio di una stagione ricca di appuntamenti di rilievo. Nelle prossime settimane Prato Nevoso tornerà infatti a ospitare la trasmissione televisiva Sky Calciomercato – L’Originale, confermandosi palcoscenico privilegiato per la comunicazione sportiva nazionale. Inoltre, lo Snowpark Prato Nevoso accoglierà una tappa di Coppa Europa FIS di snowboard e freeski, che porterà in quota atleti da tutta Europa e non solo, rafforzando ulteriormente il ruolo della località come punto di riferimento per lo sport e l’intrattenimento sulla neve.

