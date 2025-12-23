Continua l’abbondante nevicata su diverse zone del Piemonte: a Prato Nevoso accumulo in quota di tre metri – FOTO

FRABOSA SOTTANA – È ancora Prato Nevoso (CN) la grande protagonista delle nevicate avvenute tra ieri sera e questa mattina, e tutt’ora in corso, in Piemonte. La località è interessata da una nevicata eccezionale che, nelle ultime ore, ha portato l’accumulo in quota a tre metri, collocandola al primo posto in Europa per quantitativo di neve al suolo. Nelle ultime 24 ore sono caduti 150 centimetri di neve, contribuendo a un innevamento complessivo di assoluto rilievo per la stagione in corso.

Le precipitazioni nella stazione del Mondolé Ski proseguono intense e continue, tanto che per gestire una situazione di tale portata è pienamente operativa la macchina organizzativa: mezzi e personale sono al lavoro senza sosta per mantenere pulite le strade, garantire la viabilità e il funzionamento degli impianti di risalita in totale sicurezza, nonostante la veemenza della perturbazione.

Comprensibilmente entusiasta Alberto Oliva, amministratore di Prato Nevoso SpA, la società che gestisce gli impianti sciistici: «Stiamo vivendo un evento di portata eccezionale. I quantitativi di neve caduti nelle ultime ore sono straordinari e le operazioni di sgombero proseguono incessantemente, giorno e notte. La copiosa nevicata è tuttora in corso e, alla vigilia delle festività natalizie, rappresenta un regalo di Natale straordinario per tutta la nostra utenza».

Ci si attende neve ancora per tutto il giorno.

Nel frattempo, neve anche sulle Alpi torinesi, come a Pian del Frais, e nella Valle Po. Oltre un metro di neve a Limone Piemonte (CN).

