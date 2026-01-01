CronacaPiemonte
Tragedia di Crans Montana, la Regione Piemonte: “attivato il nostro sistema sanitario, con posti letto per ricoverare i pazienti”
Il Piemonte a disposizione per soccorrere i feriti dopo l’esplosione che ha provocato 40 morti
PIEMONTE – “Ho comunicato al ministro Tajani e all’ambasciatore italiano in Svizzera, che ho sentito al telefono questa mattina, la piena disponibilità della Regione Piemonte a collaborare con le attività di soccorso e assistenza delle persone coinvolte nella tragedia di Crans Montana in Svizzera”: inizia così il messaggio di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, diffuso oggi sui social.
La Faresina stamattina ha comunicato che “In base alle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale vallesana, vi sarebbero circa 40 morti e 100 feriti a causa dell’incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. È stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi, le Regent di Crans-Montana. È stata allestita una help line da parte della polizia cantonale che risponde al numero +41848112117 contattabile anche dall’Italia”.
