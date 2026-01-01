I primi nati all’ospedale di Verduno sono due gemelli

CUNEO – L’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno ha visto il primo parto del 2026 poco dopo la mezzanotte. I primi nati dell’anno sono i gemellini Jonathan e Gioele Canavese, arrivati rispettivamente alle ore 00.09 e 00.10 del 1° gennaio. Al momento della nascita, pesavano 2.800 e 2.220 grammi. Ad accoglierli, la mamma Ylenia Del Bosco e il papà Mauro Canavese, residenti a Canale.

L’ultimo bambino nato del 2025 è stato Leonard Danilo Cocola. Arrivato alle ore 04.36 del 31 dicembre, al momento della nascita pesava 3.460 grammi. Ad accoglierlo, la mamma Samanta Contartese e il papà Danilo Cocola, residenti a Bra. Con il piccolo Leonard Danilo, nel 2025 i nati all’ospedale Ferrero di Verduno hanno raggiunto quota 836, superando il numero di 800 nati dell’anno precedente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese