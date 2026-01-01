Seguici su

I primi nati all’ospedale di Verduno sono due gemelli

L’ultimo bambino nato del 2025 è stato invece Leonard Danilo

Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

2 secondi fa

il

CUNEO – L’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno ha visto il primo parto del 2026 poco dopo la mezzanotte. I primi nati dell’anno sono i gemellini Jonathan e Gioele Canavese, arrivati rispettivamente alle ore 00.09 e 00.10 del 1° gennaio. Al momento della nascita, pesavano 2.800 e 2.220 grammi. Ad accoglierli, la mamma Ylenia Del Bosco e il papà Mauro Canavese, residenti a Canale.

L’ultimo bambino nato del 2025 è stato Leonard Danilo Cocola. Arrivato alle ore 04.36 del 31 dicembre, al momento della nascita pesava 3.460 grammi. Ad accoglierlo, la mamma Samanta Contartese e il papà Danilo Cocola, residenti a Bra. Con il piccolo Leonard Danilo, nel 2025 i nati all’ospedale Ferrero di Verduno hanno raggiunto quota 836, superando il numero di 800 nati dell’anno precedente.

