Potrebbero essere due gemelli i primi nati del 2026 in Piemonte

Jonathan e Gioele sono di Canale, come la piccola Marwa, anch’essa nata a Verduno

Gabriele Farina

Pubblicato

8 secondi fa

il

VERDUNO – Siamo ancora in attesa dei dati definitivi da tutti gli ospedali ma potrebbero essere due gemelli i primi nati del 2026 in Piemonte. Jonathan e Gioele sono venuti alla luce all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno alle 00.09 e alle 00.10.

I piccoli sono originari di Canale, comune del Roero, e sempre da Canale arriva anche la prima bambina nata a Verduno nel 2026. Si chiama Marwa ed ha visto la luce alle 2.39.

