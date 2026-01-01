CittadiniCuneo
Potrebbero essere due gemelli i primi nati del 2026 in Piemonte
Jonathan e Gioele sono di Canale, come la piccola Marwa, anch’essa nata a Verduno
VERDUNO – Siamo ancora in attesa dei dati definitivi da tutti gli ospedali ma potrebbero essere due gemelli i primi nati del 2026 in Piemonte. Jonathan e Gioele sono venuti alla luce all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno alle 00.09 e alle 00.10.
I piccoli sono originari di Canale, comune del Roero, e sempre da Canale arriva anche la prima bambina nata a Verduno nel 2026. Si chiama Marwa ed ha visto la luce alle 2.39.
