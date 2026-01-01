Nella legge di bilancio c’è il Parco Nazionale Gran Paradiso, ecco perché

PIEMONTE – Nella nuova legge di bilancio c’è una buona notizia per il Piemonte e nello specifico per il Parco Nazionale Gran Paradiso. Grazie ai commi 864, 865 e 866 dell’Art. 1, l’Ente potrà assumere “5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell’Ente Parco avvenute nell’anno 2025”, come si legge a pagina 150.

La norma consente di sostituire il personale cessato nel 2025 con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di una deroga importante, che evita un blocco delle assunzioni di circa due anni. Senza questo intervento, il Parco avrebbe affrontato gravi difficoltà gestionali. Le nuove assunzioni sono fondamentali per la tutela del territorio e della biodiversità e garantiscono inoltre la continuità delle attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione scientifica. Il Presidente Mauro Durbano ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Il provvedimento assicura così il corretto funzionamento del Parco nel prossimo triennio.

Così commenta il Presidente del Parco Mauro Durbano:

“Teniamo a ringraziare in modo particolare la Sen. Nicoletta Spelgatti, che ha depositato al Senato l’emendamento poi divenuto Legge, e l’On. Alessandro Giglio Vigna per il supporto e la costante vicinanza nell’intensa e prolungata interlocuzione istituzionale svolta dal nostro Ente che ha portato a questo risultato, importantissimo per il buon funzionamento del Parco Nazionale Gran Paradiso. Un sentito ringraziamento va inoltre al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al Sottosegretario Claudio Barbaro, e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per l’attenzione e il sostegno dimostrati nei confronti delle esigenze operative dell’Ente Parco”.

