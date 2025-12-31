Aria artica sul Piemonte: temperature fino a -16°C

TORINO – L’aria artica ha fatto irruzione sul Piemonte portando con sé un deciso tracollo delle temperature, particolarmente evidente sulle Alpi. A segnalarlo è il Centro Meteo Piemonte (CMP), che nelle ultime ore ha registrato un crollo termico anche superiore ai 15 gradi rispetto alla giornata di domenica.

I valori più rigidi si sono concentrati nelle aree montane, dove il freddo intenso ha fatto segnare minime pienamente invernali. Il dato più basso arriva da Sauze di Cesana (Torino) con -16,6°C, seguito dai -13,1°C di Cesana Thuras. Sotto i -12 gradi anche Bellino (Cuneo) con -11,9°C e Ceresole Reale (Torino) con -11,8°C. Temperature simili si sono registrate ad Acceglio Collet (CN) con -11,5°C, Pragelato (TO) con -11,3°C e Bersezio (CN) con -10,8°C.

Il brusco abbassamento delle temperature conferma l’ingresso di una massa d’aria di origine artica, che ha riportato condizioni pienamente invernali sulle montagne piemontesi. Sul Geoportale di Arpa potete vedere la situazione in tempo reale.

