Seguici su

MeteoPiemonte

Aria artica sul Piemonte: temperature fino a -16°C

Il Centro Meteo Piemonte segnala un brusco calo termico con valori fino a oltre 15 gradi in meno rispetto a domenica e minime sotto i -16°C

Alessia Serlenga

Pubblicato

19 minuti fa

il

Foto di Centro Meteo Piemonte CMP

TORINO – L’aria artica ha fatto irruzione sul Piemonte portando con sé un deciso tracollo delle temperature, particolarmente evidente sulle Alpi. A segnalarlo è il Centro Meteo Piemonte (CMP), che nelle ultime ore ha registrato un crollo termico anche superiore ai 15 gradi rispetto alla giornata di domenica.

Per approfondire:

I valori più rigidi si sono concentrati nelle aree montane, dove il freddo intenso ha fatto segnare minime pienamente invernali. Il dato più basso arriva da Sauze di Cesana (Torino) con -16,6°C, seguito dai -13,1°C di Cesana Thuras. Sotto i -12 gradi anche Bellino (Cuneo) con -11,9°C e Ceresole Reale (Torino) con -11,8°C. Temperature simili si sono registrate ad Acceglio Collet (CN) con -11,5°C, Pragelato (TO) con -11,3°C e Bersezio (CN) con -10,8°C.

Il brusco abbassamento delle temperature conferma l’ingresso di una massa d’aria di origine artica, che ha riportato condizioni pienamente invernali sulle montagne piemontesi. Sul Geoportale di Arpa potete vedere la situazione in tempo reale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *