Fuochi artificiali e idranti davanti ad Askatasuna durante la Street Parade di Capodanno

TORINO – La Street Parade che i manifestanti per Askatasuna hanno organizzato nella notte di Capodanno a Torino si è svolta sostanzialmente senza grossi problemi. Musica e fuochi artificiali hanno accompagnato il corteo composto da circa 2000 persone da piazza Vittorio Veneto fino al campus Einaudi, dove la festa è proseguita con musica e balli.

Momenti di tensione ci sono stati solo in corso Regina Margherita, quando il corteo è passato davanti allo stabile al civico 47, che per 29 anni ha ospitato Askatasuna. Alcuni dei manifestanti hanno indirizzato fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine che presidiano la zona dal giorno dello sgombero.

Le forze dell’ordine hanno tenuto a distanza i manifestanti con getti d’acqua sparati con gli idranti. Quattro carabinieri sono rimasti lievemente feriti dal lancio dei petardi.

Le immagini della street parade

