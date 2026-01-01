Torino diventa Milano nel nuovo film musicale di Dade e Roan Johnson

TORINO – Si sono concluse a Torino, dopo quattro settimane di lavorazione iniziate lo scorso 19 novembre, le riprese del nuovo lungometraggio che segna l’esordio alla regia del musicista e produttore torinese Dade (Davide Pavanello). Al suo fianco, dietro la macchina da presa, Roan Johnson, che torna a girare sotto la Mole per la seconda volta. Il titolo del film non è ancora stato reso ufficiale, ma il progetto si annuncia come una delle operazioni cinematografiche più originali della stagione.

Protagonista della storia è Lorenzo Aloi, che interpreta Sami, un giovane rider che nella notte di Capodanno incrocia il suo destino con quello di Nia, interpretata da Kaze. Un incontro destinato a cambiare tutto, sullo sfondo di una metropoli in festa, dove musica e immagini diventano linguaggio narrativo. Accanto ai protagonisti, un cast ricco di volti e voci del panorama musicale e artistico italiano: da Levante a Margherita Vicario, passando per Kyshan Wilson e Rosa Chemical, che interpreta sé stesso, fino a Claudio Santamaria.

Il film si configura come una vera e propria opera di sperimentazione, in cui la colonna sonora non ha il ruolo tradizionale di accompagnamento, ma diventa parte integrante del racconto. Brani inediti rap e pop si fondono con la narrazione, mentre gli attori alternano versi cantati e battute recitate con un ritmo serrato, trasformando la musica in motore drammaturgico. Un racconto metropolitano dal taglio innovativo, che mette in scena un’altalena continua tra emozione, tensione e racconto visivo.

Le locations

Ambientato a Milano ma interamente girato a Torino, il film utilizza la città come set camaleontico, attraversando periferie, quartieri popolari e zone borghesi. Tra le location principali figurano diverse aree legate all’ATC – Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, come via Pietro Cossa e corso Grosseto, oltre a zone del pieno centro cittadino tra via Roma e via Bruno Buozzi. Alcuni spazi della Crocetta sono stati scelti per evocare l’immaginario milanese di Brera, mentre l’ASL di via della Consolata ha ospitato il Commissariato. Completano il quadro abitazioni private in via Legnano e una villa in corso Massimo D’Azeglio.

Il progetto è stato realizzato da Movimenti Production, Red Joint ed Emotion Network con Rai Cinema, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 attraverso il bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, oltre al patrocinio della Città di Torino. Importante anche il coinvolgimento delle professionalità locali: la troupe è composta per il 95% da maestranze piemontesi, tra cui l’organizzatore Andrea Tavani, il direttore di produzione Danilo Goglio, la coordinatrice Alessandra Lofino, la scenografa Lonie Heys Cerchio, la costumista Francesca Cibischino e il location manager Davine Spina.

Al centro del film c’è la storia di Samuele, detto Sami, giovane rider che attraversa ogni giorno Milano in bicicletta. Nella notte di Capodanno, una consegna in una villa di lusso a nord della città si trasforma in un’occasione inattesa: l’incontro con Nia accende una connessione immediata, ma una decisione impulsiva finirà per avere conseguenze drammatiche. Sami sarà così costretto a scegliere se affrontare il peso delle proprie azioni.

