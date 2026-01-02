In contromano in tangenziale a Torino: percorre 7 km e poi il frontale con un altro veicolo

TORINO – Aveva imboccato la tangenziale all’altezza di Settimo Torinese in direzione Savona, invece stava percorrendo la tangenziale con tutti gli altri diretti a Milano. Si è fermato solo dopo 7 km allo svincolo di Venaria Reale, quando l’ennesima macchina in direzione opposta non è riuscita a evitarlo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 di oggi, venerdì 2 gennaio.

La segnalazione di una Fiat Panda bianca era già partito oltre che al 112 anche sui social, con più di uno che si chiede come abbiano fatto ad evitarlo. Per fortuna, il bilancio è di un solo ferito, trasportato in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

