Torino, 40enne si spara con un pistola in cantina: nel locale un arsenale di armi

TORINO – Ha atteso he la madre uscisse di casa, intorno le 15 di oggi, venerdì 2 gennaio, per togliersi la vita. È sceso in cantina, dove tiene un arsenale di armi oltre ad una balestra, e poi si è sparato con una pistola magnum.

La donna, ritornata a casa non l’ha trovato. Gabriele Cusato, 40 anni celibe e senza figli, era nella cantina di uno stabile in via Exilles 45 nel quartiere Parella e per lui non c’era più niente da fare.

Sembra che l’uomo abbia lavorato come cameriere ma che ultimamente fosse disoccupato. Sul posto le volanti della Polizia di Stato e la sezione scientifica.

Oltre la pistola usata per togliersi la vita, il 40enne deteneva anche altre pistole, fucili semi-automatici, coltelli e una balestra, insieme a numerose munizioni. L’uomo aveva il porto d’armi, ma non è certo che tutte le armi che possedeva fossero dichiarate.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

