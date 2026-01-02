Ancora furti agli anziani: arrestato a Pinerolo il presunto responsabile di 14 colpi

PINEROLO – Avrebbe messo a segno almeno quattordici furti ai danni di persone anziane, approfittando della loro buona fede davanti agli sportelli bancomat. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pinerolo con l’accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo agiva sempre con la stessa tecnica: si avvicinava alle vittime mentre stavano prelevando contanti, sosteneva che l’ATM non stesse funzionando correttamente e, fingendo di offrire aiuto, riusciva a impossessarsi del denaro appena erogato dallo sportello.

I furti sarebbero avvenuti in diversi comuni del Pinerolese tra agosto e novembre 2025, sempre con anziani come bersaglio. L’indagine è partita dopo la denuncia presentata da un ottantenne, derubato di 800 euro da un uomo che si era proposto come “aiutante” durante l’operazione di prelievo.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore dei colpi, che ora dovrà rispondere anche dell’utilizzo indebito delle carte di pagamento.

Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a non accettare aiuto da sconosciuti davanti agli sportelli bancomat e a segnalare immediatamente situazioni sospette.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese