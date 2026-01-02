Grinzane Cavour, oltre 54 mila ingressi nel 2025 per il Castello e il Museo delle Langhe

GRINZANE CAVOUR – Tempo di bilanci per l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, che chiude il 2025 con 54.364 ingressi complessivi tra il Castello di Grinzane Cavour e il Museo delle Langhe. Si tratta del secondo dato più alto mai registrato dalla struttura, in continuità con l’andamento positivo degli ultimi tre anni.

I flussi più consistenti si sono concentrati nei mesi di maggio e settembre, mentre risultati significativi sono stati rilevati anche ad aprile, luglio e agosto, a conferma di una presenza turistica distribuita lungo l’arco dell’anno. Considerando anche gli accessi al parco e agli spazi esterni del complesso – tra cui il Museo “In Vigna”, il belvedere “Vigna Gustava” e le aree dell’Enoteca – il numero complessivo dei visitatori supera le 130 mila unità, in linea con i dati del 2024.

Il 2025 è stato anche l’anno del rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Enoteca. Nel corso dell’anno il Castello ha ospitato concerti, iniziative culturali e manifestazioni tematiche. Tra gli appuntamenti principali figurano le celebrazioni per l’undicesimo anniversario del riconoscimento Unesco dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, che ha raccolto 502 mila euro, destinati a progetti benefici in Italia e all’estero.

Cresce inoltre l’utilizzo del Centro Congressi “Espace Langhe”, che comprende la storica Sala delle Maschere e le sale congressuali del complesso. Le attività di ristorazione sono affidate alla collaborazione con lo chef torinese Alessandro Mecca.

Dopo la chiusura dell’anno, l’Enoteca Regionale sospenderà le attività per la pausa invernale dal 7 gennaio e riaprirà al pubblico sabato 14 febbraio 2026, con il nuovo ingresso e la biglietteria rinnovata.

“Per il terzo anno consecutivo abbiamo superato i 54 mila ingressi – ha commentato il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito – un risultato che consolida il ruolo del Castello di Grinzane Cavour per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato, sia per eventi istituzionali sia per iniziative private”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese