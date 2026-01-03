Di nuovo fermo l’ascensore della stazione ferroviaria di Cuneo, a pochi giorni dalla sua riattivazione

CUNEO – Dopo essere rimasto fermo tre settimane, era tornato in funzione il 30 dicembre l’ascensore della stazione ferroviaria di Cuneo. Un guasto ne aveva impedito l’utilizzo, e dopo ripetute segnalazioni e sollecitazioni anche da parte della sindaca Patrizia Manassero, era stato riattivato da Rfi, a cui spetta la manutenzione.

Dopo tre giorni, però, l’ascensore è di nuovo bloccato. Lo ha segnalato ieri, 2 gennaio, il consigliere comunale degli Indipendenti Giancarlo Boselli [in foto], in un post pubblicato sul suo canale Facebook. Recatosi sul posto, Boselli ha documentato come sulla porta metallica dell’elevatore sia ricomparso il noto cartello: “L’ascensore è fermo per guasto”. I cittadini, soprattutto coloro che si trovano in una condizione di disabilità motoria, chiedono nuovamente un pronto intervento per ripristinare il servizio, utile ai tanti pendolari che passano per la stazione di Cuneo.

