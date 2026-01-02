Piemonte Plastic Free: rimosse 30 tonnellate di rifiuti nel 2025

PIEMONTE – Come ogni anno, ecco i risultati dell’attivismo di Plastic Free sul nostro territorio.

Nel corso del 2025 il Piemonte ha rafforzato il proprio impegno contro l’inquinamento da plastica, grazie alle attività di Plastic Free Onlus. In tutta la regione sono state rimosse oltre 30 tonnellate di plastica e rifiuti, firmati 49 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuti due Comuni Plastic Free.

Le iniziative hanno coinvolto l’intero territorio regionale con 140 appuntamenti ambientali, tra clean up, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche. In totale hanno partecipato 1.503 volontari, con il coinvolgimento di oltre 1.200 cittadini e più di 2.300 studenti, sensibilizzati attraverso eventi scolastici e pubblici.

“Il 2025 rappresenta un traguardo importante per il Piemonte – spiega Flavia Faccia, referente regionale di Plastic Free -. I protocolli firmati dimostrano una crescente sensibilità ambientale e una collaborazione concreta tra istituzioni e comunità locali”.

Dal punto di vista istituzionale, i protocolli sono stati sottoscritti soprattutto nelle province di Torino e Cuneo, ma con adesioni diffuse anche ad Alessandria, Biella, Novara e Vercelli. I Comuni di Pianezza e Rivalta di Torino hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di Comune Plastic Free per le buone pratiche adottate.

Il Piemonte è stato inoltre protagonista nell’adozione di ordinanze contro il rilascio dei palloncini in aria, con cinque Comuni che hanno introdotto misure specifiche per la tutela dell’ambiente.

Il Piemonte si riconferma territorio attento alla sostenibilità e pronto a rafforzare l’impegno ambientale anche nel 2026.

