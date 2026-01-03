EconomiaPiemonte
La Commissione Europea approva un ulteriore finanziamento di 2,8 milioni di euro a favore dell’innovazione e della ricerca nel settore agricolo in Piemonte
«Ricerca e innovazione sono, insieme alla promozione, le chiavi perché il nostro agroalimentare riesca a fare un salto in avanti»
PIEMONTE – Arrivano 2,8 milioni di euro per l’innovazione e ricerca al servizio della produzione agricola piemontese. Lo stanziamento è stato autorizzato dalla Commissione Europea a novembre e si aggiunge ai 7,5 milioni già assegnati dall’assessore regionale Paolo Bongioanni, portando così la somma complessiva disponibile per questo obiettivo a 10,2 milioni di euro.
«Grazie alle nuove risorse potremo finanziare ulteriori progetti fra quelli presentati sul bando apparso a dicembre 2024» – spiega Bongioanni – «portando il numero complessivo dai 19 già coperti dalle risorse precedenti almeno a 27. È un risultato del quale sono estremamente soddisfatto perché incrementa in modo significativo l’impegno per la ricerca e innovazione al servizio della nostra agricoltura. Ricerca e innovazione sono, insieme alla promozione, le chiavi perché il nostro agroalimentare riesca a fare quel salto in avanti in competitività, sostenibilità economica e riconoscimento di valore che merita, e che deve recuperare ritardi non più accettabili su fronti quali l’impiego di nuove tecnologie, la lotta a fitopatie e parassiti e la sperimentazione di nuove varietà più resilienti al cambiamento climatico. In questi mesi stiamo perseguendo con decisione la strutturazione e il potenziamento della Fondazione Agrion, che giorno dopo giorno sta diventando non solo l’organismo di riferimento per la ricerca e innovazione in agricoltura del Piemonte ma uno fra gli istituti più avanzati e di riferimento a livello nazionale».
I progetti sono stati presentati dai Gruppi Operativi Pei-Agri (Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura) attivi sul territorio regionale, ossia quei soggetti previsti dalla Politica Agricola Comune e dal Complemento di Sviluppo Rurale (Csr) che riuniscono imprese e soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di sviluppare specifici progetti di ricerca e innovazione in agricoltura.
La graduatoria definitiva dei progetti finanziati sarà disponibile già durante il mese in corso.
