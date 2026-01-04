Nebbia fitta e gelata in Piemonte, temperature anche sotto la media del periodo

TORINO – Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, su molte aree di pianura del Piemonte si sono registrate nebbia fitta e gelata, stante un flusso di correnti orientali nei bassi strati dell’atmosfera.

Nella serata di ieri, per esempio, a Torino, in zona Corso Regio Parco, si segnalava nebbia con una temperatura dell’aria di -2°C. Sulle pianure a Nord e ad Ovest del Capoluogo, proprio sul limite della nebbia, le temperature erano già prossime ai -4/-5°C con anche possibili episodi di galaverna tra la notte e l’alba di oggi, insieme a nevischio o neve debole sul basso Alessandrino, specie a ridosso della dorsale appenninica.

Le previsioni di Arpa Piemonte

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, una vasta saccatura polare si estende progressivamente dalla Scandinavia al Mediterraneo centro-occidentale, a partire da ieri e nei prossimi giorni, e apporterà aria gelida ma asciutta sul Piemonte, con condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato sul territorio regionale, salvo locali nebbie in estensione dalle pianure orientali.

Solo lunedì saremo temporaneamente raggiunti da nuvolosità alta in arrivo dalla Spagna, ma senza fenomeni precipitativi associati per la nostra regione. Le temperature rimangono rigide, con gelo a tutte le quote, per buona parte della prossima settimana, anche lievemente inferiori alla norma fino a giovedì.

