CronacaTorino
Devastata una colonia felina a Nichelino la notte di Capodanno: «È stato un attentato». In corso il ripristino grazie ai volontari – FOTO
A darne notizia è stato il consigliere comunale Verzola. Alcuni gatti sono stati già recuperati
NICHELINO – Bruciata da un incendio una colonia felina di Nichelino (TO) durante la notte di Capodanno. A denunciarlo è stato il consigliere comunale Fiodor Verzola sui social.
«Una colonia felina del nostro territorio è stata devastata. Bruciata, distrutta dalle fiamme e dalle bombe. Un luogo di cura, di equilibrio fragile, di responsabilità quotidiana, raso al suolo da una violenza cieca e codarda. I gatti sono dispersi e in questo momento non sappiamo se stiano tutti bene. E questo dolore pesa» scriveva Fiodor in un post all’indomani dell’accaduto. Grazie all’aiuto di volontari, la colonia è stata ripristinata in parte, e sono stati recuperati alcuni gatti: ne mancano ancora una decina all’appello.
Il consigliere ipotizza che non si sia trattato di una bravata compiuta da ragazzini, ma di «un vero e proprio attentato, perché è stato appiccato un fuoco alla nostra colonia felina, e avrebbe potuto prendere fuoco tutto quanto» ha spiegato in un video diffuso sui social giovedì.
