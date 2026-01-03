CronacaTorino
Investita una persona da un treno in prossimità di Settimo Torinese, disagi alla circolazione
Sul posto gli agenti delle Forze dell’Ordine. Non si hanno ancora notizie chiare sull’accaduto
SETTIMO TORINESE – Una persona è stata investita da un treno in prossimità di Settimo Torinese nel primo pomeriggio di oggi, 3 gennaio.
Secondo l’ultimo aggiornamento di Trenitalia, arrivato pochi minuti fa, a Settimo la circolazione ferroviaria è ancora sospesa, con possibili ritardi e limitazioni di percorso. È avvenuto l’intervento delle Forze dell’Ordine per i necessari accertamenti. Seguiranno aggiornamenti.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Sestriere, si spara davanti al suo negozio: morto Dario Gasperin
Cronaca2 giorni fa
Anche due ventenni piemontesi tra i sopravvissuti dell’incendio di Crans-Montana
Cronaca1 giorno fa
Un morto e due feriti gravi a causa di una valanga in alta valle Maira, nel cuneese
Cronaca3 giorni fa
Ubriaco a Settimo investe con l’auto ragazzo di 16 anni e il suo cane, l’animale è morto
Cronaca1 giorno fa
Strage di Capodanno a Crans-Montana: sei giovani italiani ancora dispersi, tredici feriti
Cronaca6 secondi fa
Investita una persona da un treno in prossimità di Settimo Torinese, disagi alla circolazione
Cronaca17 minuti fa
Devastata una colonia felina a Nichelino la notte di Capodanno: «È stato un attentato». In corso il ripristino grazie ai volontari – FOTO
Cittadini1 ora fa