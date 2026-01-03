Investita una persona da un treno in prossimità di Settimo Torinese, disagi alla circolazione

SETTIMO TORINESE – Una persona è stata investita da un treno in prossimità di Settimo Torinese nel primo pomeriggio di oggi, 3 gennaio.

Secondo l’ultimo aggiornamento di Trenitalia, arrivato pochi minuti fa, a Settimo la circolazione ferroviaria è ancora sospesa, con possibili ritardi e limitazioni di percorso. È avvenuto l’intervento delle Forze dell’Ordine per i necessari accertamenti. Seguiranno aggiornamenti.

