Investita una persona da un treno in prossimità di Settimo Torinese, disagi alla circolazione

Sul posto gli agenti delle Forze dell’Ordine. Non si hanno ancora notizie chiare sull’accaduto
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 secondi fa

il

SETTIMO TORINESE – Una persona è stata investita da un treno in prossimità di Settimo Torinese nel primo pomeriggio di oggi, 3 gennaio.

Secondo l’ultimo aggiornamento di Trenitalia, arrivato pochi minuti fa, a Settimo la circolazione ferroviaria è ancora sospesa, con possibili ritardi e limitazioni di percorso. È avvenuto l’intervento delle Forze dell’Ordine per i necessari accertamenti. Seguiranno aggiornamenti.

