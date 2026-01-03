Volley femminile: la Honda Cuneo Granda Volley apre il 2026 vincendo in trasferta su Perugia

PERUGIA – La Honda Cuneo Granda Volley ha aperto il proprio 2026 con una sfida in trasferta contro la Bartoccini Mc-Restauri Perugia al PalaBarton Energy e dopo aver trovato una splendida vittoria nel derby da Boxing Day contro Monviso, le Gatte hanno battuto le Black Angels con il punteggio di 0-3 (22-25, 28-30, 26-28).

La partita

Primo set che parte in equilibrio: Gatte avanti 7-8. Quindi entrambe le squadre cercano un break pesante nel cuore del parziale e Perugia lo ottiene: 16-14. Così le umbre guidano fino al tramonto del set, quando le biancorosse pareggiano i conti a 21. Nel finale Cuneo spinge forte, completa l’operazione sorpasso e si prende il parziale 22-25.

L’avvio del secondo set ricalca quello del primo: Gatte avanti 7-8. Allo stesso modo del primo parziale Cuneo subisce il break di Perugia, che sale 16-14. Queste volta le padrone di casa vengono agguantate sul 23-23, dopo un recupero perfetto delle biancorosse. Così il set decolla verso una fase lunghissima ai vantaggi, con il pallone che dà ragione alle Gatte (28-30).

Il terzo set vede Perugia partire meglio: 8-6. Nel cuore del parziale le padrone di casa mantengono il vantaggio di un break: 16-14. Nel finale l’aggancio arriva di nuovo a quota 21 e il set decisivo scivola ancora ai vantaggi: così sono Gatte a tirare fuori gli artigli prendendosi il set (26-28) e la vittoria (0-3).

