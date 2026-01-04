Francesco Ferrari si trasferisce alla Virtus Bologna campione d’Italia di basket

Francesco Ferrari il talento allevato dal Borgomanero basket che ora gioca nel Basket Cividale si trasferisce alla Virtus Bologna, la squadra campione d’Italia. Manca solo l’ufficializzazione del trasferimento , ma tutto è oramai deciso.

Nelle interviste di fine partita contro Mestre il presidente friulano Davide Micalich ha descritto i termini dell’accordo:

Oggi festeggiamo Francesco Ferrari che va alla Virtus Bologna. La scorsa estate quando abbiamo rinnovato, la famiglia ha fatto mettere questa clausola che, se avesse fatto bene, a gennaio/febbraio sarebbe andato. Ma al di là di questo l’accordo era chiaro: sarebbe rimasto fino a fine mese con noi. Ma la Virtus Bologna, che ha 2-3 infortunati, lo vuole subito. Non l’abbiamo presa benissimo, ma prendiamo atto. Per noi la cosa giusta che poteva fare era restare con noi fino in fondo. Però quando chiama la Juventus, o la Virtus. È un nostro figliolo che va a giocarsi la grande chance della sua vita. Rimarrà sempre di casa qui.

Se non bastasse alla fine della partita di serie A2 contro Mestre in cui Francesco Ferrari ha segnato 18 punti ed è stato il miglior realizzatore dei padroni di casa, l’atleta piemontese è stato festeggiato con un grande applauso a cui ha risposto con un pianto pieno di emozione in quella che dovrebbe essere la sua ultima partita a Cividale.

La Nazionale Under 20 maschile di basket ha vinto il Campionato d’Europa 2025 battendo in finale la Lituania 83-66 e torna a vincere l’oro europeo di dopo quello conquistato nel 2013 e nel 1992.

Francesco Ferrari, figlio d’arte di Federico Ferrari ex giocatore di basket e oggi general manager di Borgomanero, è stato eletto MVP degli ultimi campionati europei Under 20 maschili e ha guidato come capitano della squadra la delegazione ricevuta dal presidente Mattarella. Recentemente Ferrari ha segnato 36 punti in una partita di Serie A2 ed è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore.

