Final Eight 2026 di basket femminile: Costa Masnaga, Sanga, Matelica e Alpo volano in semifinale

TORTONA – Sono partite ufficialmente le Final Eight 2026 di basket femminile che assegnano la Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona. Si tratta di un torneo a eliminazione diretta composto da quarti di finale, semifinali e finale. Quarti di finale e semifinali si disputano nel Training Center. La finale nella Nova Arena.

Questa sera completato il turno dei quarti di finale delle A2A Final Eight di Serie A2. Le semifinali saranno Costa Masnaga-Matelica e Sanga Milano-Alpo.

Le partite

CLV-Limonta Costa Masnaga batte 72-52 Alperia Basket Club Bolzano ed è la prima semifinalista. Brossmann e Teder firmano un parziale iniziale di 6-0, interrotto da Cecili, poi Moscarella realizza sei punti in fila e Olandi trova il primo vantaggio in doppia cifra. Bolzano scivola anche a -17 nel secondo quarto, riesce a tornare in scia ma viene respinta da nove punti consecutivi di N’guessan.

Il terzo periodo si apre con un controparziale di 9-0 e un gioco da quattro punti di Cecili che vale il -6. Costa Masnaga si sblocca dopo oltre sei minuti e torna in doppia cifra di vantaggio con N’guessan, per poi allungare di nuovo fino al +17 con un gioco da tre punti di Moscarella.

Questa volta Bolzano non riesce a replicare, e la squadra di Bereziartua può gestire il vantaggio negli ultimi minuti. N’guessan top scorer con 21 punti, doppia doppia sia per Brossmann (18 punti, 13 rimbalzi) che per Moscarella (11 punti, 10 rimbalzi). Dall’altra parte la migliore è Cecili con 13 punti.

Vince anche Repower Sanga Milano, 64-57 contro la PF Umbertide. Punteggio in equilibrio per tutto il primo quarto, in cui per Umbertide realizzano solamente Baldi e Sorrentino, che mette anche la tripla del 16-15 sulla sirena del quarto. La numero 7 arriva a 20 punti a metà secondo periodo, ma è Sanga ad andare all’intervallo in vantaggio grazie a un gioco da tre punti di Marinkovic.

La squadra di Pinotti tocca anche il +8, ma Tomasoni risponde con cinque punti consecutivi e mette un solo possesso di distanza con un quarto da giocare. Sanga allunga nuovamente con un 7-0 di parziale, poi Tava segna da tre punti per il primo vantaggio in doppia cifra. Del Sole e Sorrentino provano a tenere aperta la partita fino alla fine, ma non c’è spazio per un tentativo di rimonta. Milano va in semifinale con i 13 punti di Toffali e Marinkovic, non bastano i 28 di Sorrentino, di cui 24 nel primo tempo.

Halley Thunder Matelica rimonta nell’ultimo quarto e vince 71-67 contro la Polisp. A.Galli Basket. San Giovanni Valdarno prova subito ad accelerare con un parziale di 7-0, ma viene raggiunta e superata da una tripla di Cabrini. Ovner realizza i suoi primi punti con la nuova maglia in un secondo quarto in cui le toscane toccano anche il +8, per poi andare all’intervallo avanti 27-31 con un canestro di Bernardi allo scadere. Matelica sorpassa in avvio di terzo periodo con una tripla di Bacchini, ma dall’altra parte arriva un controparziale di 10-1 in cui Favre è protagonista.

Valdarno non riesce a scappare definitivamente, e i canestri di Bacchini tengono la partita viva fino alla fine. A due minuti dalla fine il punteggio è di nuovo in parità, poi Gramaccioni firma il sorpasso sul 64-62. Due canestri di Pilakouta completano la rimonta e regalano la semifinale contro Costa Masnaga alla squadra di Matassini. Bacchini decisiva con 24 punti di cui 16 nell’ultimo quarto, in doppia cifra anche Pilakouta con 12 punti. Non bastano 24 punti e 10 rimbalzi di Bernardi e 13 punti di Favre.

Ecodent Alpo supera 80-75 Normatempo Italia Pallacanestro Torino e raggiunge Sanga in semifinale. Torino prende vantaggio con un parziale di 10-2 nella seconda metà del primo quarto, chiuso da un canestro sulla sirena di Pasero. Alpo torna a contatto e pareggia con Peresson, ma dall’altra parte arriva un altro break per il nuovo +7, che diventa +10 per la prima volta dopo l’intervallo.

Un gioco da tre punti di Soglia accende la partita in avvio di quarto periodo, e Rainis fa 2/2 in lunetta per il primo vantaggio di Alpo dal 2-0 iniziale. Chukwu risponde immediatamente, Torino non si scompone e arriva a giocarsi la partita punto a punto nel finale. Peresson (23 punti, 12 rimbalzi, 7 assist) e Soglia (20 punti, 8 rimbalzi) chiudono definitivamente i conti nell’ultimo minuto, completando un parziale da 32-21. Dall’altra parte doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Chukwu, 16 punti di Albano, 14 di Cordola e 11 con 9 rimbalzi e 8 assist di Penz.

