Seguici su

NovaraSocietà

“Siamo arrivati a Novara. Se non ci vedi, o c’è nebbia oppure sei già a bordo” annuncia Taffo

L’annuncio della celebre impresa funebre Taffo, che dal 10 gennaio aprirà un nuovo punto vendita a Novara
Chiara Scerba

Pubblicato

1 minuto fa

il

NOVARA – “Siamo arrivati a Novara. Se non ci vedi, o c’è nebbia oppure sei già a bordo”.

Per approfondire:

Lo slogan non passa di certo inosservato, come spesso accade alle loro campagne di marketing.

L’impresa funebre Taffo approda anche a Novara, sorprendendo e scioccando i residenti con una pubblicità irriverente e provocatoria, classica del loro stile.

Per il giorno dell’inaugurazione dicono di “Non mancare! Per ora”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *