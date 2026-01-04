NovaraSocietà
“Siamo arrivati a Novara. Se non ci vedi, o c’è nebbia oppure sei già a bordo” annuncia Taffo
L’annuncio della celebre impresa funebre Taffo, che dal 10 gennaio aprirà un nuovo punto vendita a Novara
NOVARA – “Siamo arrivati a Novara. Se non ci vedi, o c’è nebbia oppure sei già a bordo”.
Lo slogan non passa di certo inosservato, come spesso accade alle loro campagne di marketing.
L’impresa funebre Taffo approda anche a Novara, sorprendendo e scioccando i residenti con una pubblicità irriverente e provocatoria, classica del loro stile.
Per il giorno dell’inaugurazione dicono di “Non mancare! Per ora”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Società13 ore fa
Potere al Popolo si mobilita a Torino contro l’aggressione statunitense del Venezuela: i manifestanti a fianco di Maduro
Cronaca3 giorni fa
Anche due ventenni piemontesi tra i sopravvissuti dell’incendio di Crans-Montana
Cronaca3 giorni fa
Sestriere, si spara davanti al suo negozio: morto Dario Gasperin
Cronaca2 giorni fa
Un morto e due feriti gravi a causa di una valanga in alta valle Maira, nel cuneese
Cronaca2 giorni fa