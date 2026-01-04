Arona, due uomini arrestati dopo il furto su un auto

ARONA – Sono stati arrestati in flagranza di reato due uomini già noti alle forze dell’ordine, sorpresi dopo aver messo a segno un furto su un’auto parcheggiata nella località novarese. L’episodio è avvenuto nella notte di venerdì 2 gennaio 2026, durante un servizio di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Compagnia di Arona.

I militari hanno notato i due sospetti aggirarsi con fare anomalo in largo Compiègne e li hanno fermati per un controllo. A seguito della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di oggetti appena rubati, tra cui occhiali da sole di marca, un profumo, una somma di denaro in euro, banconote in valuta albanese e altri effetti personali.

Gli accertamenti immediati hanno permesso di risalire all’autovettura derubata, parcheggiata a breve distanza dal luogo del controllo. È dunque scattato l’arresto per furto aggravato.

Dopo l’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Verbania, è stata disposta nei loro confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese