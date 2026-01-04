Basket: Rimini espugna il Pala Gianni Asti, Reale Mutua Torino beffata allo scadere

TORINO – Non un buon inizio per la Reale Mutua Basket Torino, che si trova costretta a inaugurare il suo girone di ritorno con una sconfitta di misura in casa per mano della Dole Basket Rimini. I gialloblù di coach Moretti hanno offerto la solita prova di grande carattere, costringendo la capolista a una gara dura, fisica e intensa, ma non è bastato.

Torino ha condotto nella prima metà di gara, grazie al solito Robert Allen e a un ispiratissimo Marco Cusin (massimo stagionale da 14 punti per l’ex azzurro), poi nel secondo tempo è emerso il talento degli esterni romagnoli (Denegri, Marini e Tomassini in attacco, con Pollone a svolgere un lavoro difensivo eccellente su Teague): nel finale in volata, è Tomassini a infliggere la tripla decisiva allo scadere per il 64-67 finale. Rimini vola in cima alla classifica, Torino torna ad avere un bilancio in equilibrio a 10 vittorie e altrettante sconfitte.

La partita

Una buona partenza di Torino lancia i gialloblù verso un primo parziale significativo di 13-4 in apertura dei giochi, con una difesa attenta e Allen a caricarsi l’attacco. Una Reale Mutua lucida e solida chiude la prima frazione sul 19-10.

I gialloblù continuano a produrre in attacco, sfornando anche un paio di giocate da highlight con Allen e Cusin: Torino continua così a condurre toccando anche la doppia cifra di vantaggio (27-16). Nei minuti finali del primo tempo emerge Rimini con il recupero, con l’impatto di Denegri e Simioni, mentre coach Dell’Agnello toglie punti di riferimento offensivi alternando uomo e zona. Il vantaggio gialloblù così evapora e alla fine del secondo quarto il gap è di sole tre lunghezze: 33-30.

Rimini si prende il vantaggio in apertura di terzo quarto con Denegri sempre in cattedra. Torino è in grande difficoltà nella metà campo offensiva, senza riuscire a trovare ritmo dalla lunga distanza e con un Teague non in una delle sue serate migliori, complice il grande lavoro difensivo di Pollone in marcatura sul prodotto di Baylor. Torino rimane però in scia grazie a un ottimo Cusin che sfrutta le situazioni di pick and pop per colpire a ripetizione dalla media distanza. All’ultima pausa è 48-52.

Intensità al massimo in apertura di ultimo quarto, con Tortù che si sblocca con una tripla importante per aprire ufficialmente il finale in volata, ma Rimini risponde con Simioni per tenere i gialloblù a due possessi di distanza. Minuti finali a un livello di fisicità ai limiti del consentito; capitan Schina e un sublime Cusin impattano sul 57-57, poi ancora l’ex centro azzurro firma il sorpasso con l’ennesimo piazzato dalla media, ma ci pensa Tomassini a rispondere per abbassare immediatamente la temperatura del Pala Gianni Asti. Il canestro del momentaneo pareggio per i gialloblù lo firma Teague, ma ancora una volta l’istinto da killer di Tomassini gela il “Ruffini”: tripla decisiva per sigillare il risultato sul 64-67.

Reale Mutua Torino – Dole Basket Rimini 64-67 (19-10, 14-20, 15-22, 16-15)

