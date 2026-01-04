Volley femminile: Chieri vince in rimonta a Bergamo, KO per la Wash4Green Monviso Volley e Novara

TORINO – Un sudato successo al quinto set a Bergamo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che debutta nel 2026 strappando una vittoria per 2-3. Si tratta della seconda affermazione di fila al tie-break dopo quella ottenuta il 30 dicembre in Coppa Italia su Busto.

Contro una Bergamo che si conferma in ottima forma e gioca una partita aggressiva mettendo tanta pressione a Chieri, Spirito e compagne impiegano due ore e un quarto per esultare in rimonta 2-3 dopo aver annullato nel quarto un match-point alle padrone di casa.

Una vittoria sudata e dispendiosa, fisicamente e mentalmente, che porta più volte coach Negro a rivedere il sestetto con diverse sostituzioni.

Perso 25-20 un primo set segnato da troppi errori, Chieri porta il match sull’1-1 aggiudicandosi la seconda frazione 22-25, ma poi si lascia 25-19 il terzo parziale. Nel quarto set le chieresi annullano un match point a Bergamo prima di imporsi 24-26. Senza storia o quasi il tie-break che Chieri fa suo 10-15.

Al termine della partita Sarah Van Aalen ottiene l’ennesimo premio stagionale di MVP. La miglior realizzatrice è Dervisaj che mette a segno 19 punti, tanti quanti Kipp dall’altra parte della rete. In doppia cifra fra le biancoblù anche Nemeth (13) e Nervini (11).

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-20; 22-25; 25-19; 24-26; 10-15)

Il 2026 si apre invece con una sconfitta per la Wash4Green Monviso Volley che, al Pala Bus Company, cede 3-1 al Bisonte Firenze. Bussoli e compagne sprecano un’occasione importantissima per muovere la classifica e mettere le distanze dalla zona retrocessione. Firenze si dimostra più determinata e lucida nei momenti chiave, lavora bene sia in attacco che a muro mentre nella metà campo di casa sono ancora gli errori a pesare tanto soprattutto nei momenti cruciali di gioco.

Troppi 24 errori contro i 15 delle avversarie. Knollema è il miglior terminale offensivo, 29 punti con il 55% di efficienza, una garanzia per la squadra di Chiavegatti. Suo il premio mvp. Tra le gialloblu Davyskiba chiude con 22 punti.

Wash4Green Monviso Volley-Il Bisonte Firenze 1-3 (21/25, 25/20, 14/25, 24/26)

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi lotta testa a testa e cede ai vantaggi del quarto set al Palaverde, contro le campionesse d’Italia e d’Europa in carica di Conegliano. Alle azzurre non bastano i 31 punti di Tatiana Tolok, di cui 13 nel solo quarto parziale.

Conegliano in campo con Wolosz in regia e Haak in diagonale, Chirichella e Fahr al centro, Sillah e Fahr al centro e De Gennaro libero; Novara con Tolok opposta a Cambi, Squarcini e Bonifacio centrali, Herbots e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero.

Novara parte forte con l’ace di Ishikawa (0-3) e scappa 4-8 mentre Gabi chiude a proprio favore uno scambio bellissimo (8-10) e riapre tutto, prima del nuovo break azzurro (8-14, muro di Squarcini) che costringe Santarelli al timeout. Conegliano rosicchia un punto alla volta lo svantaggio e con due muri fa 18-19, Sillah impatta in diagonale ma Squarcini fa il nuovo break (ace, 20-22) che resiste fino alla fine: 23-25.

La reazione di Conegliano è veemente: il turno in battuta dell’ex Chirichella vale l’8-2, Herbots ci prova (diagonale vincente, 8-4) ma sul 12-4 Bernardi si gioca le carte Alsmeier e Carraro. Squarcini a muro accorcia 13-7, Conegliano scappa di nuovo 19-10 con Sillah con Fahr che avvicina il traguardo a rete (22-11), preludio al 25-13 che chiude il set.

Si riparte testa a testa, con Tolok che mette la freccia (ace, 4-5) e dopo l’ace di Haak (6-5) chiude una gran difesa di De Nardi in maniout (6-6); ancora l’opposto azzurro, ricuce lo strappo di Chirichella (9-7) con il muro del 10-10 ma sul 13-13 Conegliano scappa via di colpo 19-14 mentre Bernardi ferma il gioco. Novara non riesce a reagire, Fahr in primo tempo conquista il set point (24-17), preludio al 25-18 che vale il 2-1.

Novara riparte forte (2-5) con De Nardi in evidenza in difesa e Tolok asegno in attacco; Chirichella ricuce (6-6), Wolosz firma in battuta il break da 8-10 a 12-10 (ace) ma la solita Tolok rimette in scia le sue (14-14) con Squarcini che a rete sorpassa 14-15. Si va avanti così fino al 20-21 quando Tolok trova due ace in fila (20-23) ma poi si fa murare l’attacco che sarebbe valso il set point (21-23) e Novara pasticcia, favorendo il rientro di Haak (ace, 23-23). Novara ha due attacchi per chiudere il set a proprio vantaggio sul 24-25, poi sale in cattedra Gabi, che firma 4 punti pesantissimi nel finale, sigillando il 29-27.

Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara 3-1 (23-25, 25-13, 25-18, 29-27)

