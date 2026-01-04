Calcio Seria A: Verona-Toro finisce con una vittoria secca dei granata per 0-3

VERONA – Allo stadio Bentegodi di Verona si è disputato il match Hellas Verona-Torino, gara valida per la 18a giornata del campionato Serie A Enilive.

La partita

Già al termine della prima frazione di gioco Torino avanti di una rete sull’Hellas Verona grazie al decisivo fin qui il gol dell’ex di Simeone, che sfrutta un retropassaggio di Bernede e, una volta davanti a Montipò, piazza il destro all’angolino. Gli ospiti hanno sfiorato in due occasioni la rete del raddoppio, ma hanno dovuto fare i conti con due ottimi interventi dell’estremo difensore dell’Hellas Verona.

La seconda frazione di gioco vede una gara invariata rispetto al primo tempo, almeno fino a pochi minuti dal novantesimo, quando inizia lo show del neo-entrato Njie. Quest’ultimo prima serve a Casadei la palla del raddoppio, poi cala il tris dopo aver raccolto un lancio dalle retrovie di Ismajli.

È il terzo successo nelle ultime quattro di campionato per il Torino, per l’Hellas Verona è invece il secondo KO consecutivo in Serie A.

