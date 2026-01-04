Ragazza scomparsa da Ostia: segnalazione a Torino il 29 dicembre, ricerche in corso

TORINO – Proseguono le ricerche di Melissa Manfredi, la ragazza che risulta scomparsa dal 27 dicembre dopo essersi allontanata dall’abitazione familiare di Ostia, a Roma. Secondo le informazioni raccolte finora, nel pomeriggio dello stesso giorno la giovane sarebbe stata vista nei pressi della stazione Ostiense.

Nelle ore successive sono arrivate segnalazioni da diverse città del Nord Italia, in particolare Torino, Genova e Milano, che hanno portato le forze dell’ordine a concentrare l’attenzione anche fuori dal Lazio.

L’avvistamento a Torino del 29 dicembre

La segnalazione più rilevante riguarda Torino, dove la ragazza sarebbe stata avvistata il 29 dicembre intorno alle 12.30 in piazza XVIII Dicembre. Secondo quanto riferito, la giovane appariva da sola e visibilmente agitata e avrebbe manifestato l’intenzione di raggiungere la stazione di Porta Nuova, probabilmente per prendere un treno.

Le aree attenzionate e l’appello

Altre segnalazioni, ancora in fase di accertamento, indicano possibili spostamenti nella zona di Largo Orbassano e corso Rosselli, sempre a Torino. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile per ricostruire i movimenti della ragazza e restringere il campo delle ricerche.

Le forze dell’ordine invitano chiunque ritenga di aver visto la giovane o abbia informazioni utili a contattare il 112.

