Ceresole Reale, scalatrice bloccata su una cascata di ghiaccio: recuperata dal Soccorso alpino

CERESOLE REALE – Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi a Ceresole Reale, nel Torinese, dove una donna è rimasta bloccata sulla cascata di ghiaccio Bellagarda mentre stava effettuando un’ascensione.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.45, quando la scalatrice si è trovata in difficoltà e impossibilitata sia a proseguire la salita sia a scendere in sicurezza. La situazione è apparsa subito delicata, anche a causa delle condizioni della cascata, non ancora completamente formata nonostante le basse temperature registrate in quota.

I soccorsi

Sul posto, a circa 1.600 metri di altitudine, è intervenuta inizialmente una squadra a terra della stazione locale del Soccorso alpino e speleologico piemontese, che ha raggiunto la cordata, messo in sicurezza l’area e valutato le modalità di recupero. Le condizioni del ghiaccio, tuttavia, hanno reso troppo rischioso un intervento esclusivamente da terra.

È stato quindi richiesto il supporto del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che è decollato con a bordo un tecnico del Soccorso alpino. Dopo una breve ricognizione aerea, l’equipe ha stabilito che il recupero più sicuro fosse quello al verricello, direttamente dal punto in cui la donna era rimasta bloccata.

La scalatrice è stata imbarcata con successo e successivamente sottoposta a una valutazione sanitaria. Presentava un principio di ipotermia, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale poiché è stata affidata alle cure del compagno di cordata presso la piazzola di Ceresole Reale.

