Temperature glaciali in Piemonte: fino a -20°C tra Balme e l’alta Val di Susa

I dati scioccanti comunicati dal meteorologo Andrea Vuolo
Chiara Scerba

Pubblicato

20 minuti fa

il

VAL DI SUSA – Il Piemonte sta vivendo giornate di freddo eccezionale, con valori termici decisamente sotto la media stagionale, soprattutto in montagna. A far segnare numeri da record sono stati i dati registrati e comunicati dal meterologo Andrea Vuolo (post sottostante) al Pian della Mussa, nel comune di Balme (Torino), a circa 1.800 metri di quota, dove le temperature si sono avvicinate ai -20°C.

Il dato è legato a una marcata avvezione artica in quota, combinata a condizioni locali particolarmente favorevoli al raffreddamento. Il pianoro, in gran parte in ombra in questo periodo dell’anno, è ricoperto da 70-80 centimetri di neve al suolo e interessato da scarsa ventilazione, fattori che hanno favorito un intenso raffreddamento dello strato d’aria vicino al terreno.

Nella conca di Sauze di Cesana, la stazione meteorologica di Arpa Piemonte, situata a un’altitudine simile a quella del Pian della Mussa, ha registrato nella notte una temperatura minima di -18,7°C. Secondo le previsioni, nelle prossime notti i valori potrebbero scendere ulteriormente, facendo segnare nuovi picchi di gelo.

