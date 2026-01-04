Final Eight 2026 di basket femminile Seria A1: Schio, Sassari, Derthona e Venezia qualificate per le semifinali

TORTONA – Sono partite ufficialmente le Final Eight 2026 di basket femminile che assegnano la Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2 e che si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio presso la Cittadella dello sport di Tortona. Si tratta di un torneo a eliminazione diretta composto da quarti di finale, semifinali e finale. Quarti di finale e semifinali si disputano nel Training Center. La finale nella Nova Arena.

Questa sera sono state definite le due semifinali delle A2A Final Eight di Serie A1.

Famila Wuber Schio batte 96-57 People Strategy Panthers Roseto. Laksa, Verona e Shepard protagoniste nel parziale iniziale di 14-0, interrotto da Puisis dopo cinque minuti. Ustby arriva in doppia cifra già nel primo quarto e prova a tenere a contatto Roseto, che però scivola a -21 su una tripla di Zandalasini a metà secondo periodo. Shepard trova cinque punti consecutivi per il nuovo massimo vantaggio sul +30, che diventa +37 con un quarto da giocare.

Schio tiene alta l’intensità e incrementa ulteriormente il gap negli ultimi minuti, raggiungendo la sedicesima semifinale consecutiva in Coppa Italia. Cinque le giocatrici in doppia cifra, la migliore è Shepard con 21 punti, 8 rimbalzi e 33 di valutazione. Per Roseto 16 punti di Bura, 15 di Ustby e 11 di Moroni.

Successo per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che supera 60-58 Geas Sesto San Giovanni in una partita tirata fino alla fine. Torna a disposizione Richards, che realizza i primi cinque punti della Dinamo, mentre dall’altra parte risponde Roumy con due triple. La francese realizza ancora da tre punti per il +7 Geas, poi Cornelie trova il primo vantaggio in doppia cifra nel secondo quarto. Sassari rimane in partita e va all’intervallo a -5 con una tripla di Carangelo sulla sirena.

Un parziale di 6-1 in apertura di terzo periodo riporta il punteggio in parità, poi Treffers firma il sorpasso. Cornelie trova il primo canestro dal campo di Geas dopo oltre sei minuti, aprendo un controparziale di 7-0. Il punteggio rimane in equilibrio fino al finale, con Scott a rispondere con quattro punti consecutivi alle giocate di Richards e Poindexter.

Nell’ultimo minuto Carangelo mette una tripla pesante per il 56-59, ma il successivo 0/2 di Richards tiene tutto aperto. Scott trova due veloci, Carangelo fa 1/2 ma Kacerik non trova la tripla del sorpasso. La Dinamo vince grazie a 15 punti di Carangelo e Richards, in doppia cifra anche Treffers con 10 punti. Dall’altra parte 20 punti di Roumy e 14 con 11 rimbalzi di Moore.

Autosped G BCC Derthona si qualifica alla semifinale battendo 83-76 La Molisana Magnolia Campobasso. Dopo un parziale di 9-0 Campobasso, due canestri di Fondren riportano avanti la squadra ospitante. Penna realizza la sua seconda tripla per il +9 a fine primo quarto, poi è Leonardi a segnare dall’angolo per il primo vantaggio in doppia cifra.

Trimboli e Morrison provano a tenere a contatto la Magnolia, ma la tripla di Fontaine sulla sirena del secondo periodo vale il nuovo massimo vantaggio di Derthona sul 35-48. La svedese segna anche il canestro del +20 e la successiva tripla per rispondere a Gray e Giacchetti, e anche il terzo parziale è favorevole alla squadra di Cutugno. Campobasso non esce dalla gara e piazza un 19-0 che rimette tutto in discussione.

Tocca ancora a Fontaine sbloccare la sua squadra dopo oltre sei minuti, poi un gioco da tre punti di Conte vale il nuovo +11. Alla Magnolia non bastano un parziale finale di 30-18, i 15 punti di Trimboli e i 13 di Simon e Gray per completare la rimonta, Derthona vola in semifinale grazie a 21 punti di Fontaine, ai 14 punti di Conte e alla doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi di Kunaiyi.

Passa il turno anche l’Umana Reyer Venezia, che vince 63-39 contro Logiman Broni. Dopo il 5-0 iniziale, Venezia prova a strappare subito con un parziale di 12-0, interrotto da Castellani. Broni chiude il primo quarto a contatto e sorpassa nel secondo con una tripla di Milani. La Reyer torna davanti e va all’intervallo sul 30-22, massimo vantaggio raggiunto nel primo tempo. Un gioco da tre punti di Holmes vale il +12, poi un break di 14-0 chiude un terzo periodo 21-6, decisivo per l’allungo delle orogranata. Archer chiude un parziale diventato di 18-0, poi nel finale Venezia consolida un risultato che vale la qualificazione alla semifinale, in cui affronterà Derthona. Doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi per Mavunga, in doppia cifra anche Dojkic con 10 punti. Per Broni la migliore è Cvitkovic con 11 punti.

Risultati

Famila Wuber Schio – People Strategy Panthers Roseto 96 – 57

Geas Sesto San Giovanni – Dinamo Banco di Sardegna Women 58 – 60

La Molisana Magnolia Campobasso – Autosped G BCC Derthona 76 – 83

Umana Reyer Venezia – Logiman Broni 63 – 39

