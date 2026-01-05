Qual è la squadra con più campioni del mondo nella storia del calcio

TORINO – Quando si parla di leggenda del calcio, frequenti sono le classifiche basate su titoli, trofei internazionali o prestigio storico. Ma c’è un’altra graduatoria affascinante — e meno celebrata — che racconta il contributo di un club alla storia delle Coppe del Mondo per nazionali: quella dei giocatori che hanno vinto un Mondiale avendo indossato la maglia della propria squadra durante la carriera.

E in questa speciale classifica, la Juventus emerge — ancora oggi — al vertice della piramide.

27 campioni del mondo fanno della Juventus il club leader

Secondo i dati aggregati delle statistiche sportive, nessuna squadra al mondo ha visto più propri calciatori sollevare il trofeo dei Mondiali di calcio di quanti ne abbia avuti la Juve: ben 27. Numeri che coprono quasi un secolo di storia del calcio, dal Mondiale del 1930 fino all’edizione del 2022 in Qatar.

La presenza di campioni del mondo nella rosa bianconera attraversa decenni e diverse nazionali: dall’Italia degli anni Trenta e Ottanta, alla Francia campione nel 1998, fino alle vittorie più recenti con i giocatori argentini Angel Di María e Leandro Paredes.

La top 10 dei club con più vincitori di Mondiali

Secondo la classifica storica aggiornata fino all’edizione di Qatar 2022, la Juventus (27) guida la graduatoria davanti a club come il Bayern Monaco (24) e l’Inter (21).

Seguono poi una serie di club con forte tradizione internazionale, tra cui:

Roma — 17 giocatori campioni del mondo

Santos (Brasile) — 15

Peñarol (Uruguay) — 14

Nacional Montevideo (Uruguay) — 13

San Paolo (Brasile) — 13

Barcellona, Real Madrid (Spagna) e Botafogo (Brasile) — 11

Milan – 10

Questa classifica è il risultato dell’incrocio tra i grandi trionfi delle nazionali e la storia dei club: periodi in cui i trasferimenti internazionali erano molto più rari, e i club sudamericani dominavano grazie alla presenza quasi esclusiva di campioni nazionali vincitori del Mondiale nei loro roster.

Una storia di protagonisti

Tra i grandi nomi che hanno contribuito al record juventino compaiono campioni indimenticabili: Dino Zoff, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Paolo Rossi nella storica Italia 1982; Didier Deschamps e Zinedine Zidane con la Francia 1998; Gianluigi Buffon, Alessan dro Del Piero e Fabio Cannavaro nel trionfo italiano del 2006; fino ai due argentini Di María e Paredes nel 2022.

Gli juventini campioni del mondo

Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, Monti, Orsi e Rosetta (1934);

Foni e Rava (1938);

Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli e Rossi (1982);

Deschamps e Zidane (1998);

Buffon, Cannavaro, Del Piero, Camoranesi e Zambrotta (2006);

Matuidi (2018);

Di Maria e Paredes (2022).

Un primato che racconta storia e continuità

Questo primato, oltre ad essere un curioso record statistico, racconta la profonda influenza della Juventus nel calcio mondiale: non solo come club vincente nelle competizioni nazionali e internazionali, ma anche come fucina o tappa di vita per giocatori capaci di incidere sui palcoscenici più importanti dello sport.

Resta un dato affascinante: negli archivi del calcio moderno, nessun altro club può vantare una simile continuità nel produrre e ospitare campioni capaci di conquistare la Coppa del Mondo, un primato che va oltre le mode e le generazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese