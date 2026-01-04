CronacaNovara
Arriva la conferma del DNA: Chiara Costanzo è una delle vittime identificate della strage di Crans-Montana
Mancano all’appello ancora due giovani
ARONA – È Chiara Costanzo una delle vittime del rogo di Crans-Montana, identificata tramite il test del DNA. La sedicenne milanese, con padre originario di Arona rimasta coinvolta nella tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Chiara Costanzo è la sesta vittima italiana identificata, mentre mancano ancora all’appello due giovani connazionali.
La 15enne Elsa, biellese, si trova invece in gravi condizioni all’ospedale di Zurigo, con ustioni sul 60% del corpo. Uno degli altri piemontesi, Gregory, anche lui originario del Lago Maggiore, di Baveno, è ricoverato al Niguarda, dove è stato trasferito venerdì dall’ospedale di Berna.
Nelle ultime ore sono arrivati nuovi drammatici aggiornamenti sulla tragedia: la Polizia vallesana ha comunicato che nelle ultime ore sono state identificate altre 16 vittime, i cui corpi sono stati restituiti alle famiglie. Sale così a 24 il numero dei giovani identificati sui 40 deceduti complessivi.
Uno dei feriti a Torino
In una delle dichiarazioni del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 “i feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall’Aeronautica militare”, ha concluso.
