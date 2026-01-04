Seguici su

Torino, un bambino di 9 anni è rimasto ferito dallo scoppio di un fuoco d’artificio: ha ustioni sul volto

Arrivato in ospedale in codice giallo, è ora ricoverato al Regina Margherita

Pubblicato

12 secondi fa

il

TORINO – È stato  trasferito in ambulanza all’ospedale infantile Regina Margherita il bambino di 9 anni rimasto ferito ieri, 3 gennaio.

Per approfondire:

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, il bambino è arrivato dapprima all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino presentando diverse ferite riconducibili allo scoppio di un fuoco d’artificio. Scoppio a causa del quale il piccolo ha riportato ustioni al volto e al braccio destro.

Dopo essere stato ricoverato in codice giallo, è stato trasferito al Regina Margherita e ricoverato nel reparto di chirurgia: per lui prognosi di dieci giorni.

 

 

